Rolls-Royce vai cortar 9 mil empregos

A Rolls-Royce Holdings, fabricante britânica de motores para aviões, pretende eliminar 9 mil empregos para fazer face à redução da atividade resultante da pandemia da covid-19.



Em comunicado a companhia explica que teve a avançar com um plano de corte de custos mais agressivo uma vez que as companhias aéreas estão a cancelar e adiar compras de aviões, provocando uma descida acentuada no fabrico de aeronaves.



"Vão ser precisos muitos anos para que o mercado da aeronáutica comercial encontre os mesmo níveis que tinha há poucos meses", acrescenta o comunicado.