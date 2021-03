Siemens Gamesa quer que trabalhadores despedidos em Espanha dêem formação na fábrica em Portugal

Leia Também Fábrica Ria Blades investe 5,2 milhões e cria mais 41 postos de trabalho em Vagos

A Siemens Gamesa propôs aos trabalhadores que perderam o emprego na fábrica de Cuenca que se voluntariem para dar formação durante nove meses aos trabalhadores da nova fábrica em Portugal, noticia esta quinta-feira a Cadena Ser.A proposta apresentada aos 51 trabalhadores que ficaram desempregados não foi, até ao momento, aceite por nenhum dos ex-funcionários da fábrica, refere a emissora de rádio espanhola.Os trabalhadores da fábrica de Cuenca não estão dispostos a "oferecer conhecimentos" e consideram que a proposta da empresa os menospreza, referiu o presidente da comissão de trabalhadores, David Moreno, à Ser.A proposta para dar formação na fábrica em Portugal foi apresentada há 10 dias e ainda não obteve qualquer resposta positiva, indica.A oferta é "significativamente inferior" ao que é prática comum e não valoriza os conhecimentos do pessoal da fábrica de Cuenca, sublinha ainda David Moreno.A fábrica irá fechar portas a 31 de março, mantendo apenas um armazém em parte das atuais instalações.A Siemens Gamesa fechou no ano passado a compra, por 200 milhões de euros, à Senvion da fábrica de pás eólicas Ria Blades, que é o maior empregador do concelho de Vagos. A Ria Blades, que começou a produzir em 2009, conta com cerca de 630 trabalhadores.