Simoldes investe 27 milhões em nova fábrica na Polónia

Com abertura marcada para meados do próximo inverno, será a 24.ª unidade industrial do grupo oliveirense líder global de moldes para as construtoras automóveis, que tem fábricas espalhadas por nove países e prevê abrir mais em Espanha, Roménia, México e Estados Unidos, emprega 6.500 pessoas e fatura mais de 800 milhões de euros.

