O grupo Solvay anunciou esta quarta-feira, 29 de Março, em Bruxelas, um plano de reestruturação da sua organização a nível global, que traduzirá um novo passo no seu processo de transformação.



"Este plano, hoje mesmo lançado com o arranque do processo de informação e consulta aos representantes dos trabalhadores, procedimento a completar até final de Junho próximo, tem por objectivo simplificar a organização, de modo a adaptá-la à evolução da carteira de negócios, e elevar a sua capacidade de inovação", refere a empresa em Portugal.



A Solvay adianta ainda que vai "simplificar drasticamente a sua organização e os seus processos, assim como os seus recursos, de modo a centrar as suas equipas nos clientes e nas suas necessidades"."



No comunicado, o grupo referia que a "simplificação da organização deverá conduzir a cerca de 600 posições redundantes, sobretudo nas áreas funcionais, incluindo 160 em França, 90 em Portugal e 80 no Brasil".



Nessa nota, a empresa adiantava que em França vão também ser transferidos 500 funcionários da região de Paris para Lyon, leste do país, e para Bruxelas.



A Solvay planeia mudar as suas instalações de Aubervilliers (perto de Paris) e de Paris para Lyon e Bruxelas, "para concentrar a pesquisa e inovação nesses dois centros".



Essa concentração envolveria a transferência para Lyon e Bruxelas de 500 funcionários, nos próximos quatro anos.



A Solvay, o único grupo belga que pertence ao CAC 40, o índice das 40 maiores capitalizações do mercado de acções em Paris, pretende transformar o seu maior centro de pesquisa, sediado em Lyon, num "um centro avançado de química de classe mundial".



Em Bruxelas, a sede do grupo, "a Solvay pretende expandir suas capacidades de pesquisa e inovação em ciência avançada de materiais como parte de um projecto para renovar completamente sua sede".

A empresa de produtos químicos e farmacêuticos belga Solvay anunciou esta quinta-feira, 29 de Março, que vai dispensar 500 funcionários, 90 dos quais em Portugal e 160 em França.Em comunicado, a Solvay Portugal sublinhou que o impacto no país, onde a empresa opera em dois centros de atividade (produção industrial na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira e serviços em Carnaxide, concelho de Oeiras), será "unicamente na área dos serviços partilhados."Até 2020, a Solvay Business Services Portugal procederá a uma reorganização das suas operações, aguardando-se que a rotação habitual de efectivos, as rescisões de comum acordo e as transferências internas reduzam significativamente o impacto do plano de reorganização hoje anunciado", é destacado.