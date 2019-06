Sonae Arauco ganha prémio mundial de “elevada qualidade”

Na Interzum, a principal feira de produção de mobiliário e design de interiores do mundo, que se realizou em Colónia, na Alemanha, a apresentação do 3DF Three Dimensional Fiberboard, a mais recente inovação da Sonae Arauco, ganhou o prémio "Interzum Award: Intelligent Material & Design 2019" na categoria "Elevada Qualidade de Produto".

"Este painel é fabricado com uma cola termoplástica isenta de formaldeído para que as formas desejadas possam ser comprimidas em diferentes espessuras sob a ação da temperatura e da pressão. As vantagens de um material derivado de madeira são assim combinadas com as necessidades flexíveis e orientadas para o design da indústria de transformação sem precedentes", explica a Sonae Arauco, em comunicado. A Sonae Arauco, que é detida a meias pela Sonae Indústria e pela chilena Arauco, tem uma dúzia de fábricas em quatro países, quatro das quais em Portugal, enquanto a Sonae Indústria possui quatro unidades - duas em Portugal, uma na Alemanha e outra no Canadá, e comercializa os seus produtos em mais de 80 países.