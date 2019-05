A empresa do grupo Sonae subiu o volume de negócios e baixou a dívida líquida no primeiro trimestre. O resultado líquido fixou-se em 1,2 milhões de euros, recuperando dos prejuízos do último trimestre do ano passado.

"Na sequência das dificuldades sentidas durante o quatro trimestre, e apesar de os negócios integralmente deteidos não terem recuperado totalmente, o EBITDA [resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] recorrente melhorou durante o primeiro trimestre de 2019 e apresentamos novamente resultados líquidos positivos, no valor de cerca de 1,2 milhões de euros, após uma perda líquida no quarto trimestre de 2018 devido a vários ajustamentos não recorrentes, em particular nas contas da Sonae Arauco", refere a empresa do grupo Sonae, no comunicado enviado à CMVM.



A Sonae Arauco é o grupo detido a meias pela Sonae Indústria e pela chilena Arauco. A fábrica de painéis de aglomerado de Mangualde, controlada pela Sonae Arauco, ardeu parcialmente em outubro de 2017, o que levou a que um grupo tenha investido já 27 milhões de euros. Entre este ano e no próximo, a fábrica vai receber mais 77 milhões de investimento, valores que pesam sobre as contas. A Sonae Arauco voltou, ainda assim, a ter um contributo positivo par ao resultado líquido da Sonae Indústria.



Além da Sonae Arauco, e apesar do resultado líquido positivo registado, a Sonae Indústria enfrenta ainda "alguns desafios neste trimestre", nomeadamente nos negócios integralmente detidos, ressalva a empresa.



"No negócio da América do Norte, apesar da melhoria do EBITDA recorrente quando comparado com o quarto trimestre de 2018, continuámos a ser afetados pelo aumento dos custos variáveis, em particular por um aumento material dos custos de madeira, por maiores custos de energia térmica e por custos de manutenção ainda elevados, todos negativamente afetados pelo frio extremo verificado em janeiro e fevereiro, que também limitou a eficiência e capacidade de produção", exemplifica a empresa.



Em contrapartida, "o negócio da América do Norte continuou a melhorar o seu mix de vendas com o peso dos produtos decorativos a aumentar consistentemente", acrescenta.



O EBITDA fixou-se, assim, em 16 milhões de euros, abaixo dos 19 milhões registados no primeiro trimestre de 2018, enquanto o volume de negócios aumentou para 159 milhões. Já a dívida líquida baixou de 209 milhões para 206 milhões.

