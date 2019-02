Sumol+Compal pondera investir 25 milhões em Almeirim e criar 50 postos de trabalho

A Sumol+Compal está a analisar uma "reconfiguração logística", que passa pelo "investimento global estimado de cerca de 25 milhões de euros", revela a empresa num comunicado enviado às redações.

Este investimento, que será realizado na unidade de Almeirim, deverá permitir a criação de 50 postos de trabalho, adianta a mesma fonte.

Em causa está a "ampliação das instalações de armazenagem da empresa em Almeirim numa área de cerca de 15.000 metros quadrados, com a mais avançada tecnologia de automação, e representa um crescimento de 30 mil paletes, à atual capacidade de armazenamento", explica a Sumol+Compal.

"O projeto irá reforçar a otimização do sistema logístico da empresa, com a coincidência física dos maiores centros de produção e de distribuição, facto que assegura, para além de ganhos de eficiência na cadeia de abastecimento, uma diminuição de consumo de combustíveis e de emissão de gases com efeito de estufa", adianta a mesma fonte.

A empresa emprega 1.190 pessoas em Portugal, dispersas por quatro unidades industriais (Vila Flor, Gouveia, Pombal e Almeirim), segundo os dados disponíveis no site da empresa.