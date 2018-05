A empresa farmacêutica Takeda chegou a acordo para a compra da britânica Shire. Juntas, podem competir com gigantes do sector como a Bayer ou a GlaxoSmithKline.

Para adquirir a Shire, a japonesa Takeda vai dar 30,33 dólares (25,43 euros) por acção em dinheiro e completar com a aquisição de novas acções ou através de instrumentos como os ADS (American Depositary Share) que são negociados nos EUA, avaliando a farmacêutica britânica em 46 mil milhões de libras (52 mil milhões de euros).

A proposta da Takeda foi aceite após terem sido rejeitadas quatro ofertas. Os accionistas da Shire vão poder receber dividendos da Shire, anunciados, declarados ou pagos antes da junção efectiva das duas empresas, avança ainda a Bloomberg. Logo após a aquisição, os accionistas da Shire deterão 50% do novo grupo.

Para suportar os encargos, a compradora já está a trabalhar com instituições como o JP Morgan e o Sumitomo Mitsui Banking. De acordo com as estimativas da própria Takeda, a junção vai implicar custos de aproximadamente 2,4 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros ), distribuídos pelos três primeiros anos fiscais após a aquisição.