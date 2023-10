Venda da Efacec vai ser assinada a 31 de outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A venda da Efacec aos alemães da Mutares vai ser fechada no próximo dia 31 de outubro, avança o Jornal Económico . Esta data deverá ser tornada pública após a conclusão do conselho de ministros desta quinta-feira, 26 de outubro.

O maior obstáculo à venda à Mutares dos 71,73% da Efacec detidos pelo Estado foi removido em setembro, depois de os obrigacionistas da empresa aceitarem um corte de 10% na dívida de 58 milhões de euros – um "haircut" muito menor do que os 50% previstos no plano desenhado pelo fundo alemão. No entanto, falta saber quem assume essa diferença, o que pode implicar negociações adicionais.





Esta data confirma a informação avançada pelo Negócios a 12 de outubro. Nessa altura adiantava-se que o fecho da operação iria ocorrer até final do mês em curso e que o fundo alemão estava otimista em relação ao fecho das negociações com as entidades públicas, sobretudo o Banco de Fomento, o que significa que poderá assumir a gestão da empresa em novembro.