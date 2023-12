Warner Bros e Paramount reúnem-se em Times Square para discutir potencial fusão

O CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, reuniu-se na terça-feira, 19 de dezembro, com o CEO da Paramount, Bob Bakish, para discutir uma potencial fusão de ambas as gigantes do entretenimento, segundo apurou o site Axios junto de várias fontes. O encontro entre Zaslav e Bakish durou várias horas e decorreu na sede da Paramount, na Times Square, em Nova Iorque. Além de Bakish, o CEO da Warner Bros encontrou-se com a empresária Shari Redstone, dona da empresa-mãe da Paramount.As referidas fontes alertam que as negociações entre a Warner Bros e a Paramount ainda estão numa fase inicial, pelo que podem morrer na praia sem um acordo.A Reuters, que citou a notícia da Axios, tentou contactar a Warner Bros e a Paramount, mas até ao momento ainda não obteve resposta.