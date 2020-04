Dona do Diário de Notícias avança para lay-off “da base até ao topo”

O Global Media Group anunciou esta segunda-feira que vai avançar para lay-off, “com diferentes níveis de redução de horários” para as várias marcas do grupo.

O Global Media Group (GMG), que detém o Diário de Notícias, vai aderir ao regime de lay-off. A informação foi confirmada pelo grupo num comunicado interno a que o Negócios teve acesso. A administração do grupo revela que "decidiu acionar os mecanismos legais do chamado lay-off, devidamente ajustado a cada empresa, marca e área de produção ou serviços, com diferentes níveis de redução de horários, mas afetando todos, mas mesmo todos - da base até ao topo do Grupo".



No total, serão abrangidos pela medida 538 trabalhadores. Nas publicações do grupo, 354 trabalhadores terão uma redução média de salário e de horário de 26,1%, enquanto a 84 trabalhadores será aplicada a suspensão total.





Já na TSF, 96 trabalhadores terão uma redução média do vencimento e do horário de trabalho de 24,4%, enquanto a quatro trabalhadores será aplicada a suspensão.