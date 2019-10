Em 21 de setembro, a Cofina anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa ('entreprise value') em 255 milhões de euros.A notificação surge depois de a Cofina ter lançado uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a dona da TVI . A operação de compra avalia a Media Capital em 255 milhões de euros, de acordo com o comunicado da Cofina no dia 21 de setembro. A Cofina detém o Jornal de Negócios, do Correio da Manhã, a CMTV, o Record, a Sábado, a Máxima, entre outros títulos.A contrapartida oferecida pelas ações da Media Capital que estão em bolsa é de 2,3336 euros. Uma vez que a percentagem de capital que não está em mãos de acionistas de referência é reduzido, o valor desta oferta é inferior a 10,5 milhões de euros. O free float da Media Capital é de apenas 0,26%.Já a Prisa, que detém através da Vertix 94,69% do capital da Media Capital, vai receber uma contrapartida máxima de 2,1322 euros, no âmbito do acordo. Esta operação representa um encaixe de 170,6 milhões de euros para a Prisa, de acordo com um outro comunicado emitido pela empresa espanhola. Este valor representa uma menos-valia de cerca de 76 milhões de euros para as contas da Prisa.Os restantes 5% da Media Capital estão nas mãos da Abanca.A diferença entre o encaixe da Prisa e o valor pago aos outros investidores que têm ações da Media Capital face aos valor reportado pela Cofina justifica-se pelo facto de a empresa liderada por Paulo Fernandes assumir a dívida da dona da TVI.