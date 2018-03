Casal Obama em negociações para programas na Netflix

Barack Obama, antigo presidente dos EUA, e a esposa, Michele Obama, estão em negociações com a Netflix com o intuito de produzir uma série de programas, de acordo com fontes próximas citadas pelo The New York Times.

O casal Obama prepara-se para negociar com a Netflix a exibição de programas de conteúdo exclusivo.



Embora os termos do acordo ainda não tenham sido definidos tal como o número de episódios ou o formato dos programas, o conceito passa por ter o conteúdo apenas disponível no serviço "streaming", que conta com mais de 118 milhões de assinantes em todo o mundo, segundo o The New York Times.



De acordo com fontes próximas do processo, Barack Obama não pretende usar estes programas na Netflix para responder directamente ao actual presidente norte-americano, Donald Trump ou aos críticos. O casal quer somente produzir programas que destaquem histórias inspiradoras.



Nesta série de programas, o casal Obama deverá comunicar com o público sem filtros, uma maneira de abranger um público semelhante ao que já alcançou nas redes sociais: 101 milhões de seguidores do Twitter e 55 milhões pessoas na página do Facebook.

"O ex-presidente e a sra. Obama sempre acreditaram no poder da narração de histórias para inspirar pessoas", disse Eric Schultz, antigo consultor do ex-presidente, ao The New York Times. E acrescenta, que ao longo da vida de ambos "sempre deram destaque a histórias de pessoas cujos esforços para fazer a diferença mudam o mundo para melhor, de forma silenciosa".



Temas já abordados durante a presidência de Barack Obama, como: os cuidados de saúde, o direito de voto, a migração, a política externa e as mudanças climáticas são apontados como possibilidades a serem exploradas nos programas que os dois poderão vir a apresentar. Assim como a utilização da sua marca enquanto casal para documentários ou programação de ficção da Netflix que se alinhem directamente com as suas crenças e os seus valores, segundo o The New York Times.



Para a Netflix, um acordo bem-sucedido com o casal Obama será um passo para encontrar conteúdos originais, de forma a conseguir concorrer directamente com os seus adversários. A líder mundial em serviço de assinatura de filmes e séries de TV tinha já anunciado que poderia, durante este ano, gastar até oito mil milhões de dólares em novos conteúdos.