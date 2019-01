CMTV lidera no cabo há 24 meses consecutivos

Canal do Correio da Manhã derrotou a concorrência em todos os dias do mês.

A CMTV liderou o consumo de televisão por cabo em dezembro, derrotando a concorrência em todos os dias do mês. No total, o canal do Correio da Manhã leva já 24 meses consecutivos na liderança, ou seja, a CMTV é líder sem interrupções desde janeiro de 2017.



No passado mês de dezembro, a CMTV registou 3,5% de share médio por dia, contra 1,9% da SIC Notícias e 1,5% da TVI 24, o que significa que a CMTV voltou a registar mais audiência que o conjunto dos seus dois principais concorrentes juntos.



Este resultado percentual corresponde a 70.800 espectadores a cada minuto do dia, contra 37.800 da SIC Notícias e 30.700 da TVI24. A RTP3 registou 0,7% de share médio mensal em dezembro.



O domínio anual do canal da Cofina é bem acentuado, também, pela média anual. Ao longo de todo o ano de 2018, a CMTV regista um share media anual de 3,6%, acima da SIC Notícias, que fecha o ano com 1,9% de média, e da TVI24, que fecha com 1,8%. A RTP3 fechou o ano com média de 0,8%.



Todos os dados são da responsabilidade da GFK.