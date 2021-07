Cofina anuncia renúncia à OPA sobre a Media Capital

Leia Também OPA obrigatória de Mário Ferreira sobre Media Capital arranca a 21 de julho

A Cofina confirmou esta terça-feira o que já tinha indicado: renuncia à OPA sobre a Media Capital.A Cofina, dona do Negócios, Correio da Manhã, Sábado e CMTV, indica, em comunicado à CMVM, que revoga "com efeitos imediatos" a "oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social da GrupoMédia Capital, SGPS, S.A., preliminarmente anunciada em 21 de setembro de 2019 e posteriormente alterada em24 de dezembro de 2019 e em 12 de agosto de 2020".A decisão de revogar a oferta decorre do "lançamento, pela Pluris Investments, S.A., de oferta pública deaquisição concorrente sobre as ações representativas do capital social da Grupo Média Capital, SGPS, S.A.,conforme preliminarmente anunciada no passado dia 25 de novembro de 2020".A contrapartida fixada por um auditor independente para a OPA da Cofina foi de 0,725 euros por ação, muito acima dos 0,415 euros oferecidos pela dona da CMTV.A CMVM registou esta terça-feira a OPA obrigatória da Pluris , de Mário Ferreira, sobre a dona da TVI, tendo a contrapartida sido fixada em 0,7935 euros por ação, uma vez que tinha de ser 2% superior à contrapartida da oferta da Cofina."Na sequência da decisão de revogação da Oferta, a qual foi autorizada pela Comissão do Mercado de ValoresMobiliários na presente data, a Oferta deverá ser considerada ineficaz", conclui o comunicado.