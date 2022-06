Edição do jornal i em risco após ataque informático ao grupo que inclui Nascer do Sol

A edição de quinta-feira do jornal i está "em risco", assumiu esta quarta-feira a publicação na sua página 'online', devido a um ataque informático aos servidores da Newsplex, que detém também o semanário Nascer do Sol."Os servidores da Newsplex, detentora do semanário Nascer do Sol e do jornal i, foram hoje alvo de um ataque informático que bloqueou todo o sistema de produção e gestão de conteúdos nas várias plataformas", escreveram as duas publicações nos seus sites.Por esse motivo, as versões 'online' mantêm-se "consultáveis", mas a sua atualização "passou a ser intermitente a partir das 13:19 de hoje", explicam o i e o Nascer do Sol.Segundo as duas publicações, os responsáveis informáticos do grupo "continuavam a trabalhar na recuperação dos sistemas" ao final da tarde de hoje.Nos últimos meses, vários órgãos de comunicação social portugueses e outras empresas de relevo têm sido alvo de ciberataques tais como a Impresa, dona da SIC e do Expresso, o grupo Vodafone Portugal, os laboratórios Germano de Sousa, entre outros.