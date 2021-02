ERC autoriza atividade de televisão da Zap Viva Internacional

A ERC autorizou a atividade de televisão da Zap Viva Internacional, através do serviço de programas temático de entretenimento, de cobertura nacional, requerido pela Upstar, cujos acionistas são a Nos e a Kento Holding, de Isabel dos Santos.A informação consta da deliberação de 3 de fevereiro sobre o "pedido de autorização para o exercício da atividade de televisão através de um serviço de programas televisivo temático de entretenimento, de cobertura nacional e acesso não condicionado, com assinatura, denominado Zap Viva Internacional".O Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deliberou "autorizar a atividade de televisão [...] nos termos requeridos pela Upstar, Comunicações SA", lê-se no documento.A Upstar tinha requerido à ERC, em 26 de novembro do ano passado, a autorização.O horário de emissão do serviço de programas Zap Viva Internacional terá 24 horas de emissão diária e as "linhas gerais da programação assentam num modelo constituído por programas temáticos de entretenimento, incluindo 'talk-shows', 'reality shows', concursos de talentos, novelas, séries, espetáculos musicais, entrevistas e magazines temáticos", de acordo com informação enviada à ERC no pedido de autorização."Através de análise interna da Unidade da Transparência dos Media da ERC à informação constante do estudo de viabilidade económico-financeiro, afirma-se que 'o projeto da Upstar será financiado pela empresa do grupo Finstar, através de empréstimos de médio e longo prazo", lê-se no documento."Os acionistas da Upstar são a Nos SGPS, SA, com 30%, e a Kento Holding Limited, uma empresa detida por Isabel José dos Santos [empresária angolana], com 70% do capital", adianta a ERC.A Finstar é uma empresa angolana proprietária da Zap, o maior operador de televisão por satélite de Angola e também detida em 30% pela Nos SGPS, SA, e em 70% pela Sociedade de Investimentos e Participações de Isabel José dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos.