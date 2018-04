Governo vai chumbar nome para administração financeira da RTP

O Ministério das Finanças não concorda com a escolha de Verónica Soares Franco para gerir as finanças da RTP. O Executivo tem de o dar aval e pede alguém com mais experiência para o cargo, avançou o Correio da Manhã.

O Ministério das Finanças deverá mesmo chumbar o nome proposto pelo Conselho Geral Independente (CGI) para administrador financeiro da RTP, apurou o Correio da Manhã. Na base da decisão estará, de acordo com fontes próximas do processo, a "falta de currículo" da pessoa indicada: Verónica Soares Franco.





Numa altura em que a empresa pública de rádio e TV enfrenta vários desafios financeiros - como a integração de trabalhadores precários, o Festival da Eurovisão e o Mundial de futebol - as Finanças querem alguém mais experiente no cargo.



O Correio da Manhã sabe que, esta semana, terá lugar uma reunião entre os membros do CGI, liderado por António Feijó, e o secretário de Estado do Tesouro para resolver o impasse, que dura há cerca de dois meses.