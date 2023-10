Governo volta a deixar valor da contribuição audiovisual inalterado em 2024

financia a RTP, não sofre qualquer mexida.

generalidade está marcada para os dias 30 e 31 deste mês, enquanto a votação final acontece a 29 de novembro.





O Governo voltou a optar por manter a contribuição audiovisual inalterada no próximo ano. Trata-se do sétimo em ano em que esta taxa, que"Não são atualizados os valores mensais previstos nos1 e 2 do artigo 4.º da Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, na sua redação atual, que aprova o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão", pode ler-se na proposta do OE2024, que foi entregue esta terça-feira na Assembleia da República.O Governo entregou esta terça-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2024, o segundo preparado por Fernando Medina. A discussão na