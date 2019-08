quando saiu da TVI - onde voltou agora como consultor - para a Ongoing foi a maneira do governo de Sócrates o silenciar. "Eu fui seduzido por um projeto", sem ter consciência da intenção de silenciamento.

"Quando atingimos grandes audiências na TVI eu disse batemos no teto e temos que nos internacionalizar e comecei a trabalhar nisso", explicou José Eduardo Moniz, justificando que os projetos na TVI não foram para a frente e então a Ongoing apresentou o projeto para a língua portuguesa. "Subitamente sou confrontado com a possibilidade de fazer aquilo que tinha sonhado, isto é proporcionar meios para eventualmente a partir do Brasil" fazer o que tinha ambicionado.