Mais de 70% dos portugueses estão contra as touradas na RTP

São 72% os portugueses que não concordam com a transmissão de touradas nos canais de televisão do Estado, mas há quem não apoie a proibição imposta à sua transmissão.





Os dados são do Barómetro CMTV que ressalta que 45% dos inquiridos "não acham bem que a RTP transmita touradas e concorda que ela seja proibida de as transmitir". A estes acrescem 27% que "não acha bem que a RTP transmita touradas, mas não concorda que seja proibida de as transmitir".





Por outro lado, só 22% "acha bem que a RTP transmita touradas" enquanto 6% não sabe ou preferiu não responder.





A decisão de afastar os espetáculos tauromáquicos da grelha de programação do canal surge no seguimento do novo contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão que obriga, em várias cláusulas, a que a RTP assegure "o respeito pelo bem-estar animal", o que torna o conteúdo incompatível com a nova direção da televisão pública.





"A inclusão desta proposição no contrato será dificilmente compatível com a transmissão de espetáculos cujo centro é uma situação em que há sofrimento animal", afirmou o presidente indigitado da RTP Nuno Artur Silva numa audição parlamentar a 4 de maio.





Ao longo de 2020 as estações públicas transmitiram apenas uma corrida de touros.





FICHA TÉCNICA





Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 608 entrevistas, com distribuição proporcional por Género, Idade e Região. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2020) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pela CMTV. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 23 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram 8 e 16 de junho de 2021. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 4,0%. Taxa de Resposta A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 62,3%.