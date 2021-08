Mário Ferreira gasta mais 3,2 milhões e fica com 35,4% da dona da TVI

Paulo Gaspar, filho de Avelino Gaspar, presidente da Lusiaves.

A Pluris Investments, de Mário Ferreira, conseguiu comprar mais de 97% das ações disponíveis no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) obrigatória lançada sobre a Media Capital.Após a oferta, o empresário dono da Douro Azul reforçou a participação que detém na dona da TVI de 30,22% para 35,38% do capital. Tendo em conta a contrapartida fixada, de 0,7395 euros por ação, o investimento de Mário Ferreira no reforço da sua participação - de 30,22% para 35,38% - totalizou 3.225.546,66 euros.O resultado da OPA, divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) , indica que das 4.485.538 ações passíveis de serem objeto de aceitação, a Pluris adquiriu 4.361.794, equivalentes a 5,16% do capital social da Media Capital. Dito de outra forma, foram compradas 97,24% das ações disponíveis.O NCG Banco, que detinha a 3 de novembro de 2020, 5,05% da Media Capital terá alienado a totalidade ou quase totalidade da sua participação. A oferta incidia sobre 69,78% das ações da dona da TVI, mas 64,47% encontravam-se abrangidos por ordens de bloqueio.Após a OPA, a Pluris mantém o estatuto de maior acionista da Media Capital, com 35,38%, seguida da Triun (23%), de(Notícia em atualização)