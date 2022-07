Empresa de Mário Ferreira recebe 52% dos apoios à recapitalização estratégica

A Pluris Investments, a empresa de Mário Ferreira que detém a companhia dos navios turísticos e 35% da TVI, vai receber do Banco Português de Fomento 52% dos apoios já aprovados para a capitalização de empresas.



Segundo o Público, que teve acesso à lista de investimentos do Banco de Fomento, a empresa de Mário Ferreira vai receber 40 milhões de euros, de uma verba total de 76,7 milhões.



Mas, apesar de o apoio à capitalização seja atribuído à Pluris, em declarações ao Público, Mário Ferreira garante que os 40 milhões se destinarão a apoiar um aumento de capital da empresa de navios turísticos, a Mystic Cruises.

O empresário frisa ainda que "ninguém está a dar nada a ninguém" e que "vão ganhar muito dinheiro com este empréstimo". Mário Ferreira diz que o Estado não tomará capital, dado que o investimento será em obrigações convertíveis.



Mário Ferreira garante ainda que o aumento de capital na Mystic Cruises terá outras fontes de financiamento, além do BPF. "Das 40 empresas da Pluris, as do turismo são aquelas que mais têm sofrido com a pandemia e a guerra e, agora, com o caos nos aeroportos.

Com excepção do turismo náutico no Douro [que o empresário explora com a marca Douro Azul], onde já estamos em níveis acima dos de 2019, esta atividade ainda está longe do pré-pandemia. O que temos previsto é um aumento de capital de 80 milhões na Mystic Cruises, metade dos quais são esta verba do banco, não porque seja necessário para as nossas operações, mas porque estamos com investimentos em continuidade, ao ritmo de 100 milhões por ano, na construção de novos barcos. Os restantes 40 milhões serão assegurados por outra via", explica ao Público o empresário.



A lista divulgada pelo Banco de Fomento revela ainda que das 12 candidaturas aprovadas, apenas duas prevêem a entrada de capital público e privado. As empresas que vão receber este apoio são da área de turismo, do setor industrial, de produção agrícola, do setor alimentar e uma de engenharia.