Media Capital apresenta oferta vinculativa de 80 milhões por 100% da Cofina

Luís Santana, administrador executivo da Cofina Media, em conjunto com outros quadros,

"O Grupo Media Capital torna público que informou a Cofina de que mantém o interesse na aquisição de 100% do capital social da Cofina Media", referiu a empresa na altura.





"é uma sociedade veículo denominada Expressão Livre, que será detida, direta ou indiretamente, pelos seguintes investidores: Luis Santana; Ana Dias; Octávio Ribeiro; Isabel Rodrigues; Carlos Rodrigues; Luís Ferreira; Carlos Cruz; Cristiano Ronaldo; Domingos Vieira de Matos; Paulo Fernandes; e João Borges de Oliveira".



"Considerando que alguns dos investidores são simultaneamente membros do conselho de administração da Cofina, a Cofina assegurará a estrita observação de todas as disposições legais aplicáveis a transações com partes relacionadas", acrescentou na mesma nota.



O grupo Media Capital apresentou uma oferta vinculativa de 80 milhões de euros pela totalidade da Cofina, comunicou esta quinta-feira a dona da TVI à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Este valor supera em cinco milhões a oferta do Management Buy Out (MBO), que está a ser levado a cabo pore que tem ainda outros investidores, incluindo Cristiano Ronaldo.O valor a pagar pela Media Capital será de 35 milhões, sendo o resto (45 milhões) em assunção de dívida."A dívida líquida, corresponde ao valor da dívida financeira (i.e., dívida bancária e outras responsabilidades de natureza similar), deduzida do valor das disponibilidades de caixa, e é fixada em €45.000.000 (quarenta e cinco milhões de euros), assumindo um fundo de maneio normal para a atividade corrente da Sociedade. O montante em que a Dívida Líquida exceda €45.000.000 será abatida ao preço", refere a nota.Sobre propostas concorrentes, o grupo detido por Mário Ferreira diz que "espera ser contactado pela vendedora [a Cofina] no caso de a presente proposta ser superada por outra que venha a ser apresentada por outro interessado".A oferta vinculativa da Media Capital surge depois de no passado dia 11 de julho a empresa ter tornado público que mantinha o interesse em adquirir 100% da empresa que detém títulos como a CMTV, o Correio da Manhã, o Jornal de Negócios e a Sábado.A Cofina esclareceu à CMVM, na segunda-feira, que a potencial compradora

