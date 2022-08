Media Capital lucra 40,8 milhões à boleia da venda de rádios

A Media Capital fechou a primeira metade do ano com lucros de 40,8 milhões de euros, um valor que compara com perdas de 8,5 milhões no primeiro semestre de 2021, indicou esta quinta-feira a dona da TVI em comunicado à CMVM.O semestre fica marcado pelo venda do negócio de rádios - concluído a 31 de maio -, que gerou 46,5 milhões de euros de mais-valia e permitiu ao grupo reduzir o endividamento líquido para 16,1 milhões,"os níveis de endividamento líquido mais baixos da sua história".Os rendimentos operacionais aumentaram 70%, ascendendo a 123,9 milhões de euros, embora sem o efeito da mais-valia da venda das rádios tivessem apenas subido 6%, para 77,4 milhões de euros.A empresa atribui a evolução positiva à "recuperação do mercado publicitário" e também à "consolidação dos indicadores de audiência da televisão, das rádios e do digital". Os rendimentos com publicidade aumentaram 9%, para os 54,35 milhões de euros.No segmento de televisão os rendimentos operacionais cresceram 5%, para 64,7 milhões de euros, enquanto os gastos operacionais subiram 1%, atingindo os 69,5 milhões.