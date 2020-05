Numa entrevista à Antena 1, em 2017, nos 60 anos da RTP, Maria Helena Varela Santos recordou essa data, quando, às 21:30, saudou o país com um "boa noite, senhores espectadores".Na altura, para apresentar um programa, tinha de o conhecer por inteiro, "tinha de o saber de cor". "Isto era nos [antigos] estúdios do Lumiar. Havia um pátio muito grande, um terreiro, e ia para aí, andar, passear de um lado para o outro, para decorar o papel, para ver se conseguia ter aquilo tudo colado à memória", recordou.O rosto de Maria Helena Varela Santos marcou os primeiros anos da televisão em Portugal.Fazia a locução de continuidade, apresentou o festival da canção inaugural, em 1964, concursos como "Dize Tu, Direi Eu!", e entrou em produções como "O Ladrão de Quem se Fala", sempre desempenhando o seu próprio papel, o de profissional da RTP."Nunca deixei de estar nervosa, nunca. Até ao último dia nunca deixei de estar nervosa em frente às câmaras", confessou à Antena 1, em 2017.Em anos mais recentes, Maria Helena Varela Santos regressou como convidada a programas como "Inesquecível", "Parque Maior" e "Regresso ao Passado".Filha do fundador da Rádio Ribatejo, o capitão Jaime Varela dos Santos, Maria Helena foi casada com o também apresentador da RTP José Fialho Gouveia (1935-2004).