Netflix oferece mais de 300 milhões de dólares por empresa de outdoors em LA

É uma das maiores tentativas de compra da Netflix. A gigante do streaming de filmes e séries está a oferecer mais de 300 milhões de dólares para adquirir uma empresa de publicidade em outdoors em Los Angeles, a Regency Outdoor Advertising, de acordo com fontes próximas do negócio, citadas pela Reuters.





A escolha da Netflix de comprar uma empresa de publicidade física ilustra o valor que a empresa está a dar a a esta estratégia de marketing como forma de atrair clientes. Isto porque os outdoors, face a outros tipos de publicidade tradicional, têm-se mantido estáveis no mercado. No passado, a Netflix já anunciou várias séries originais em outdoors da Regency Outdoor Advertising, como "Stranger Things" e "The Crown", segundo a Reuters.





A empresa de outdoors, propriedade dos irmãos Drake e Brian Kennedy, possui espaço de publicidade no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nas principais vias rodoviárias da cidade, perto do campus da Universidade da Califórnia, próximo do estádio de basebol, Angel Stadium, e junto a zonas de entretenimento muito frequentadas em Los Angeles.

A Netflix é apenas uma das concorrentes à compra da Regency Outdoor Advertising, não havendo ainda garantias de que será a compradora oficial da empresa, de acordo com fontes próximas do negócio, citadas pela Reuters.