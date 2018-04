Netflix reforça investimento na produção na Europa com mil milhões de dólares

A Netflix tenciona aumentar o investimento em conteúdos europeus este ano, tendo estipulado um plano de investimento que ascende a mil milhões de dólares (807 milhões de euros) para produções originais este ano, revela o Financial Times.Este investimento representa mais do dobro do realizado em 2017, adianta o jornal que cita fontes ligadas ao processo.

A empresa tenciona aumentar a produção quer em língua inglesa quer em línguas estrangeiras. Os mercados que estão a ser dados como potenciais são Espanha, Alemanha, Itália, França, Polónia, Turquia e Países Baixos.

As mesmas fontes apontam para a uma quase duplicação do número de produções europeias este ano, o que poderá ter impacto nas estações de televisão.