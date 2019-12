Nónio com mais de 1,5 milhões de registos

Os principais grupos de comunicação social portugueses (Cofina Media; Global Media Group; Grupo Renascença Multimédia; Impresa; Media Capital e Público) juntaram-se e criaram um registo único para os leitores das edições online. Os últimos dados revelam que há mais de 1,5 milhões portugueses registados.

"Os principais Grupos de Media portugueses juntaram-se no projeto Nónio para poder manter competitiva a sua oferta num mercado global, facilitando com um único registo a experiência dos seus utilizadores nas plataformas digitais", realça o comunicado enviado para as redações.

"Até ao final deste ano, o projeto Nónio entrará numa nova fase: adota uma plataforma tecnológica comum - AppNexus - o que permitirá disponibilizar no mercado um novo Marketplace com segmentações de audiências transversais e simplificar todo o processo de compra para anunciantes e agências", acrescenta a mesma fonte. Nesta próxima fase, o jornal Público não vai acompanhar o projeto.

"O projeto tem merecido o aplauso internacional de toda a indústria e originou diversos movimentos semelhantes por toda a Europa", salienta o comunicado.