O administrador cessante da RTP, que tem o pelouro dos conteúdos, remeteu qualquer outro esclarecimento para a entrevista dada ao Expresso em Fevereiro, onde aborda a sua não recondução.



Na comissão parlamentar de terça-feira, o CGI fez um "elogio rasgado" ao trabalho feito por Nuno Artur Silva na administração da RTP.



No entanto, recordou António Feijó, "havia um compromisso de alienação [da participação na Produções Fictícias] claro e explícito desde o início", ou seja, antes de assumir o cargo de administrador da RTP.



António Feijó disse ainda perceber a dificuldade em vender a posição mediante uma "oferta justa".



No entanto, "na parte final do processo, o conflito de interesses persistia" e que ainda por cima a questão da "incompatibilidade" está prevista no Código de Ética da RTP, o qual foi aprovado pela administração da qual Nuno Artur Silva fazia parte.



Esta é uma "situação que nos entristece", mas há "condições que não permitem a sua recondução" no cargo, concluiu, na altura, o presidente do CGI.

"Não foi exigida solução clara de venda a não ser em Janeiro", esclareceu Nuno Artur Silva, em declarações à Lusa à margem da conferência "A Sustentabilidade dos Media em Portugal", organizada pela Escola Superior de Comunicação Social, que decorreu em Lisboa.Nuno Artur Silva acrescentou ainda: "Apresentei uma solução que foi recusada".