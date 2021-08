Portugueses entre os europeus menos ligados ao "streaming" em 2020

Leia Também Portugal ultrapassou média europeia de pessoas a trabalhar de casa em 2020

Num 2020 que ficou marcado pelo confinamento em vários países da Europa, Portugal foi um dos países onde menos se consumiu televisão através da internet ou se viram vídeos, revelam os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira. Segundo o gabinete de estatística da União Europeia, no ano passado, 66% da população em Portugal entre os 16 e 74 anos (com acesso à internet nos três meses anteriores) viu televisão através de "streaming" ou consumiu vídeos.Comparando com os anteriores dados disponíveis, relativos a 2018, trata-se de uma subida face aos 62% da população. Ainda assim, na comparação com os restantes Estados-membros, Portugal fica entre os países com menor consumo, estando abaixo dos 74% da União Europeia.A Holanda e o Chipre lideram o consumo de televisão através de "streaming" e vídeos, ambos com 95%. Também a Finlândia e Malta registam percentagens elevadas - ambos com 93%. Em sentido contrário, as menores percentagens foram registadas na Roménia (37%) e Bulgária (44%).Os dados revelam ainda que os europeus também passaram tempo a jogar online ou a descarregar jogos. No ano passado, a Holanda liderou, com uma percentagem de 56%, seguida por Malta e Dinamarca (ambas com 47%). Mais uma vez, a Bulgária compara negativamente, com 20%, a mesma percentagem que a Polónia.Em Portugal, 38% da população recorreu a jogos para passar o tempo, figurando no segundo intervalo de maior utilização deste tipo de passatempo. Neste caso, o país fica acima da média europeia, situada nos 34%.