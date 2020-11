Prisa deixa capital da dona da TVI ao fim de 15 anos

“A Prisa é considerada o parceiro ideal para ajudar o grupo Media Capital a continuar a crescer.” Era assim que em novembro de 2005 Miguel Pais do Amaral explicava a venda de 33% da dona da TVI aos espanhóis da Prisa, que acabariam por ficar com o resto da participação do empresário anos mais tarde. Só em 2013, no entanto, a espanhola Prisa fica com quase 95% da Media Capital.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...