"Squid Game" rende 900 milhões à Netflix

A popular série coreana "Squid Game" estará a render à Netflix valores na ordem dos 900 milhões de dólares (776,97 milhões de euros, à taxa de câmbio atual), indica a Bloomberg , que teve acesso às contas da empresa.A Netflix não divulga as métricas que usa para apurar os ganhos de cada um dos seus títulos, mas é possível calcular o desempenho dos produtos subtraindo os custos de produção ao impacto gerado junto do público. A série "Squid Game" custou cerca de 2,4 milhões de dólares por episódio, totalizando 21,4 milhões, e a primeira temporada terá provocado um impacto de 891,1 milhões



"Squid Game" - uma série sobre um grupo de pessoas que disputam vários jogos para tentar ganhar um volumoso prémio monetário final - estreou-se na Netflix no dia 17 de setembro e, nos primeiros 23 dias, foi visto por 132 milhões de utilizadores, destronando o record de "Bridgeton".



No início de outubro, mais 111 milhões de pessoas teriam começado a vér a série, tornando-a um das mais vistas de sempre. Nas estatísticas de "Squid Game", a Netflix indica que 89% dos telespetadores viram mais de 75 minutos e 66% terão terminado a temporada até ao início deste mês.





Esta segunda-feira a empresa vai apresentar as suas contas trimestrais e os resultados de "Squid Game" - bem como a inclusão da série "Seinfeld" no catálogo - estão a animar os investifores de Wall Street, depois de um arranque do ano fraco.