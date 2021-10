Netflix supera previsões em novos assinantes e lucros. "Squid Game" arrasa

A Netflix aumentou em 4,38 milhões o número de assinantes no terceiro trimestre, um valor bem acima dos 3,72 milhões estimados pelos analistas, revelou esta terça-feira a plataforma de streaming. A empresa indicou ainda que estima ganhar 8,5 milhões de subscritores, acima dos 8,3 milhões previstos pelo mercado.Mas nem tudo foram boas notícias para a empresa, que viu os assinantes nos EUA aumentarem em apenas 330 mil, abaixo do esperado pelo mercado. Já na Europa e na Ásia o crescimento superou largamente as previsões.A Netflix destaca o seu mais recente sucesso, a série coreana "Squid Game", revelando que nas primeiras quatro semanas foi vista em 142 milhões de lares em todo o mundo, sendo o programa mais popular da plataforma em 94 países, incluindo nos Estados Unidos.A empresa registou lucros trimestrais de 1.449 milhões de dólares, mais 83,4% face a igual período do ano passado.Já no que toca às receitas, a Netflix faturou 7,48 mil milhões de dólares no trimestre, mais 12,6% do que um ano antes.Em termos acumulados, as receitas ascendem a cerca de 22 mil milhões de dólares e os lucros cifram-se em 4,5 mil milhões de dólares, já muito acima dos 2,76 mil milhões de dólares obtidos em todo o ano massado.