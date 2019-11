No documento, dirigido aos membros do Conselho de Administração do Global Media Group, os trabalhadores da TSF indicam que "discordam e lamentam a decisão, tendo aprovado um voto de confiança aos quatro elementos que, até agora, compunham a direção da rádio: Arsénio Reis, Pedro Pinheiro, Anselmo Crespo e Ricardo Alexandre". Estes últimos três jornalistas mantém-se interinamente em funções.



Os trabalhadores referem que "a saída de Arsénio Reis do cargo de diretor suscita várias dúvidas e agrava os sinais já de si preocupantes sobre a situação da empresa", e acrescentam que as justificações publicamente avançadas no comunicado da Comissão Executiva "dificilmente são compreensíveis".



Por essas razões, os trabalhadores solicitam à Administração uma reunião presencial, em plenário de trabalhadores, "com caráter de urgência", que "deverá ser marcada e realizada, usando as salas de conferências, até terça-feira, 12 de novembro, às 17:00".



Nessa reunião, os trabalhadores querem que seja abordada a mudança na direção de informação da TSF, as razões que presidiram àquela decisão e as implicações que terá no futuro da rádio.



Na quinta-feira, dia 7, a Global Media anunciou que o jornalista Arsénio Reis ia deixar a direção editorial da rádio TSF para exercer novas funções relacionadas com a internacionalização do grupo.



"No contexto da reestruturação do Global Media Group e das estratégias em curso para as suas várias marcas, Arsénio Reis foi convidado a aceitar um novo desafio, estratégico, ligado a` internacionalização do grupo e a uma nova visa~o de futuro", indicava o comunicado interno a que a Lusa teve acesso.



Arsénio Reis, na direção da rádio desde julho de 2016, vai ser substituído interinamente por Pedro Pinheiro, atualmente diretor-adjunto.



Os outros dois elementos da direção, Ricardo Alexandre, diretor-adjunto, e Anselmo Crespo, subdiretor, mantêm-se nas mesmas funções.



A administração da empresa dizia também, no comunicado, que Arsénio Reis "deixa na TSF a marca de um jornalismo de qualidade, informado e independente", e destacava "as suas capacidades de gesta~o de projeto e de equipas", agradecendo "o profissionalismo, o empenho e a lealdade" do jornalista ao longo de vários anos na TSF.

Os jornalistas e outros trabalhadores da TSF, reunidos em plenário na sexta-feira, "manifestaram perplexidade relativamente à saída de Arsénio Reis da direção" da rádio e "discordam e lamentam a decisão", tendo pedido uma reunião urgente à Administração."Reunidos em plenário em 8 de novembro de 2019, os jornalistas e outros trabalhadores da TSF Rádio Notícias manifestaram perplexidade relativamente à saída de Arsénio Reis da direção da TSF", indica um comunicado enviado hoje à agência Lusa.