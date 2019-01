Chegou o registo Nónio. Saiba o que precisa de fazer

A plataforma tecnológica, criada pela grande maioria dos grupos de comunicação social portugueses (Cofina, Global Media, Impresa, Media Capital, Público e Renascença), já está presente em todos os sites aderentes, onde se inclui o Negócios.

Com um único registo será possível navegar nos diferentes sites dos membros da Plataforma de Media Privados (PMP) sem necessidade de efetuar login de forma recorrente. Só se regista uma vez e só tem de fazer login na primeira vez.

A plataforma permite aceder a um número limitado de notícias sem registo. Para navegar sem restrições terá de se registar.

O registo é simples – basta indicar o nome, apelido, email – e gratuito. Só o acesso aos conteúdos reservados a assinantes continuará a ser pago, não sofrendo alterações com a introdução da Nónio.

Com a utilização gratuita da Nónio, passará a beneficiar de uma utilização mais inovadora e especializada em mais de 70 sites de media em Portugal.

Trata-se de um projeto pioneiro através do qual os média portugueses se juntaram para partilhar os dados dos utilizadores e assim oferecer-lhes uma melhor experiência de navegação. O Nónio tem como meta o reforço da presença dos média nacionais no mercado publicitário digital face ao domínio de atores globais como o Google e o Facebook.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Por que razão os sites me pedem um login?

Este registo é um passo fundamental para podermos personalizar a publicidade de acordo com os interesses dos utilizadores – o principal objetivo do projeto Nónio. Através deste registo, é possível acumular um histórico de hábitos de consumo do utilizador, que deixará de receber publicidade que não lhe interessa.

Preciso de fazer login sempre que acedo a algum dos sites que participam no projeto Nónio?

Não. Só precisa de fazer o login uma vez. E, uma vez feito o login, o utilizador pode navegar sem incómodo nos 70 sites do Nónio, sem que seja pedido um novo registo.

Como posso fazer login?

É muito simples. O registo pode ser feito através de email, mas também através da sua conta Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Paypal e Windows.

O registo é gratuito?

Sim, não tem de fazer qualquer pagamento. Apenas os conteúdos reservados a assinantes serão pagos, seguindo os modelos de subscrição já existentes.

Que informação é pedida?

Para fazer o registo basta indicar o nome, apelido, email e definir uma palavra-passe. É-lhe ainda pedido que indique o género e a data de nascimento.

Se não fizer o registo deixo de poder navegar nos sites?

A plataforma permite aceder a um número limitado de notícias sem registo. Para navegar sem restrições terá de se registar.

Mas o que é mesmo o Nónio?

É uma ferramenta de segmentação de audiências pioneira no mundo. É desenvolvido pela Plataforma de Media Privados, que reúne os principais grupos de comunicação social portugueses.

Que grupos de comunicação social fazem parte do Nónio?

A Cofina, a Global Media, o Grupo Renascença Multimédia, a Impresa, a Media Capital e o "Público". Juntos, estes seis grupos são responsáveis por 70 sites que reúnem 85% da audiência nacional de internet.

Que objectivo tem o Nónio?

O Nónio tem como meta o reforço da presença dos media nacionais no mercado publicitário digital face ao domínio de atores globais como o Google e o Facebook. Em Portugal, estas duas grandes empresas globais captam 70% do investimento publicitário no digital. Os restantes 30% são disputados por todos os outros sites.

Como poderão os meios portugueses competir com o Google e o Facebook?

Personalizando a publicidade nos seus sites. O objetivo final do Nónio é atribuir dimensão e relevância aos grupos media nacionais no mercado publicitário digital, através do direcionamento da publicidade de acordo com as preferências dos utilizadores, possibilitando a segmentação de perfis.

Como vai ser gerida a informação recolhida aos utilizadores?

A informação recolhida vai ser gerida por uma empresa independente de todos os grupos. Na primeira fase do Nónio, a informação só pode ser usada para a ação comercial. Cada grupo vai ter acesso à informação que gerar, junto da sua audiência, mas não à informação dos outros grupos participantes.