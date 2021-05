Direito de resposta de Alberto Arons de Carvalho

Na edição deste jornal de 11 de maio, Camilo Lourenço, num artigo sobre uma alegada tradição do PS de controlo da informação, refere-me como exemplo, pretendendo ilustrar essa acusação com a “interação” que terei tido com o antigo jornalista Mário Crespo, quando exerci funções de secretário de Estado da Comunicação Social.





Camilo Lourenço está com graves problemas de memória. Vou ajudá-lo. Conforme aliás referi na Comissão de Ética da Assembleia da República, em fevereiro de 2010, a “interação” com Mário Crespo consistiu no facto de, em 2001, eu ter recusado as pressões que este jornalista me fizera para impor ao Conselho de Administração da RTP que ele fosse de novo nomeado correspondente da RTP nos Estados Unidos. Acrescentarei que não fui o único membro do Governo a ser objeto destes insistentes pedidos, uma vez que o mesmo aconteceu com o então ministro da Saúde, Correia de Campos.