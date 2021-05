Negócios é o primeiro jornal português a participar num leilão em tecnologia NFT

Numa iniciativa pioneira em Portugal, o Negócios colocou em leilão a primeira tira publicada da série de cartoons SA, da autoria de Luís Afonso, em tecnologia NFT (sigla inglesa para "non-fungible token") – onde a arte digital é comercializada com registo em blockchain e por isso tornada única.





O Negócios juntou-se a dois empreendedores na área das novas tecnologias, Alexandre Real e Hugo Mendes para a concretização da ideia de levar ao mercado da arte digital a primeira rubrica assinada diariamente desde então por Luís Afonso.





Datada de 2 de junho de 2003, esta foi a primeira tira publicada do cartoon SA, espaço que desde então tem vindo diariamente a retratar as atribulações de uma empresa no contexto económico do país, através de um cartoon humorístico. Esta participação do Negócios insere-se na celebração do 18.º aniversário da edição diária do jornal.





Associando-se ao ‘Rare Effect Vol2- NFT Festival’, esta tira está registada e em exposição tanto na plataforma digital como no espaço do festival, onde poderá também ser vista num ecrã LCD, juntamente com uma entrevista a Luís Afonso.O leilão irá decorrer até 22 de maio, e as licitações podem ser feitas no Opensea. O valor angariado com este leilão reverterá a favor da Aldeias de Crianças SOS Portugal.





"Com esta iniciativa conseguimos comprovar que os "non-fungible tokens" poderão ter uma utilidade e uma impacto social relevante, sendo que estamos muito gratos pelo destino desta angariação, agradecendo mais uma vez ao Luís Afonso, ao Jornal de Negócios e ao ‘Rare Effect Vol2- NFT Festival" terem-se juntado a esta nossa iniciativa de apoio às Aldeias de Crianças SOS Portugal ", afirmam Alexandre Real e Hugo Mendes.





Já a instituição mostra-se grata por ter sido "alvo deste projeto tão diferenciador e inovador". "Esperamos que a adesão seja grande e contamos com uma elevada participação, que ajude com a sua contribuição a proporcionar às crianças das Aldeias SOS os cuidados que fazem parte da nossa missão."





Cíntia Pinto, da organização do ao ‘Rare Effect Vol2- NFT Festival, diz que o objetivo desta iniciativa é posicionar Portugal e Lisboa "como pioneiros nesta nova fase da arte digital e da criptoarte". "Queremos fazer pontes em Lisboa com quem também já está envolvido em projetos semelhantes, mas também despertar a curiosidade para que novos projetos\artistas olhem para o potencial da arte digital e para a blockchain como um modo de expandir os seus trabalhos e aumentar as suas fontes de rendimento sem estarem dependentes de curadoria, marketing ou contactos de entidades externas", acrescenta Cíntia Pinto.





Um NFT é um tipo de token criptográfico numa blockchain, que representa um ativo exclusivo. Podem ser ativos totalmente digitais ou versões tokenizadas de ativos do mundo real. Como os NFT não são intercambiáveis entre si, eles podem funcionar como prova de autenticidade e de propriedade no âmbito digital".