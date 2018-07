Paulo Duarte

A Anacom, regulador do sector das comunicações, já definiu o calendário de libertação das frequências que hoje são usadas na televisão digital terrestre (TDT) para poderem ser destinadas à quinta geração móvel.

Essa transferência obrigará a que novas frequências sejam atribuídas à TDT, o que vai obrigar a uma sintonização do sinal da televisão digital terrestre (TDT).