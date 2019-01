Portugal cai no "ranking" dos países mais inovadores do mundo

Na edição de 2019 do Índice de Inovação da Bloomberg, Portugal só surge em destaque pela positiva na categoria do ensino superior.

Portugal perdeu quatro posições no ranking da Bloomberg que mede os países mais inovadores do mundo, tendo sido superado por países como a Roménia, Turquia e Luxemburgo.



No Índice de Inovação da Bloomberg, que a agência de notícias norte-americana publicou esta terça-feira, 22 de janeiro, Portugal surge na 34.ª posição, quatro lugares abaixo do lugar que ocupava em 2018.



Portugal recebe uma pontuação de 62,79, numa escala de 0 a 100. Esta classificação é atribuída em função da análise a sete indicadores: Investigação & Desenvolvimento, valor acrescentado da indústria, produtividade, alta tecnologia, ensino superior, research e atividade de patentes.



Portugal surge bem classificado apenas num destes indicadores, surgindo no 4.º lugar no ensino superior. Em todas as restantes Portugal está abaixo da 20.ª posição, com a pior classificação (51.º) na atividade de patentes.





À frente de Portugal está a Hungria, Turquia e Eslovénia. Grécia, Estónia e Lituânia surgem logo depois.



O índice continua a ser liderado pela Coreia do Sul, que ficou em primeiro lugar em todas as sete edições desta análise da Bloomberg. Contudo a distância para o segundo classificado é agora menor, com a Alemanha a melhorar os seus registos de inovação.