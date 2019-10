Porque é tão difícil as start-ups criarem riqueza na Europa

Johannes Reck deveria estar animado. É cofundador de uma das start-ups mais badaladas de Berlim. A GetYourGuide permite que turistas reservem viagens online em 150 países e deve aumentar as vendas de bilhetes em 75% este ano. Em maio, a empresa captou 484 milhões de dólares com investidores e agora está avaliada em mais de mil milhões de dólares.

A empresa de Reck é precisamente o tipo de unicórnio que os políticos europeus desejam ver mais, ao defenderem o empreendedorismo que pode impulsionar o crescimento económico tão necessário. Mas Reck está furioso. "Não é que eu esteja dececionado - estou chateado, muito chateado, porque não é preciso reinventar a roda", diz Reck, um alemão de 34 anos com corpo de maratonista. "Não é como se estivéssemos a pedir aos políticos que fizessem algo inédito."

O problema? Reck não pode oferecer aos funcionários uma participação no futuro do seu empreendimento sem incorrer em custos e burocracia. Durante décadas, especialistas em tecnologia nos Estados Unidos usaram opções de ações para que funcionários estimulassem a inovação - e riqueza sem precedentes.

Ao contrário de Silicon Valley, onde os planos de ações de incentivo se tornaram tão omnipresentes como mesas de matraquilhos e sessões de ioga ao meio-dia, a cultura das opções de ações ainda precisa de se enraizar em muitos países europeus. Embora alguns legisladores estejam a adotar medidas para diminuir as restrições salariais, será difícil fechar a lacuna quando a desigualdade de rendimentos se torna uma questão mais urgente em ambos os lados do Atlântico.

Os consumidores e legisladores europeus há muito criticam salários exagerados como injustos e vulgares. Há alguns anos, os holandeses limitavam os bónus de banqueiros, gestores de fundos e outros profissionais financeiros em 20% do salário base. Os empresários devem navegar por taxas e restrições onerosas que geralmente tornam ações de incentivo e opções mais problemáticas do que deveria. Quando empregados na Alemanha exercem opções, devem pagar impostos de rendimentos sobre a diferença entre o valor justo de mercado e o preço de exercício, e essa taxa varia entre 14% e 47,5%. Também têm de pagar um imposto sobre ganhos de capital de 25% sobre lucros adicionais quando venderem as suas ações.

Por outro lado, trabalhadores nos EUA normalmente pagam uma taxa entre 0% e 20% sobre ganhos de capital quando as opções são resgatadas, embora possam ter que pagar impostos adicionais quando exercidas, dependendo do momento e do tipo de programa de ações de incentivo. A Alemanha e 14 outros países, incluindo Suécia e Holanda, são mais onerosos que os EUA em relação às opções, de acordo com um estudo de 2018 da Index Ventures, uma empresa de capital de risco com escritórios em Londres e em Silicon Valley.

Para empreendedores e capitalistas de risco, o problema não é apenas atrair os melhores talentos. O vínculo de remuneração também pode ser um grande motivo pelo qual a Europa não produz empresas de tecnologia de ponta ao mesmo nível que os EUA.

Outras forças também estão em jogo. Embora façam parte da União Europeia, os estados membros continuam a ser uma coleção fragmentada de mercados que não conseguem atingir a escala sem fronteiras alcançada nos EUA. Além disso, existe a crença amplamente partilhada de que a cultura de negócios europeia simplesmente não tolera a experiência e os fracassos inevitáveis ??que são comuns nesse campo, por exemplo, em Silicon Valley.

Embora os governos na UE tenham alocado centenas de milhões de euros em programas de capital de risco para investir em start-ups, a única ferramenta que os empresários realmente desejam continua fora de alcance.

"Existem dois ingredientes para o crescimento de uma start-up", afirma Martin Mignot, sócio da Index Ventures. "Um é o capital, e o outro é o talento; quando não se é altamente rentável, é preciso incentivar os empregados com a promessa de ganhos. A sua moeda é essa promessa."

