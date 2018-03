UE vai apresentar plano com as melhores práticas ao nível das “sandbox”

No âmbito do Plano de Acção para as Fintech, Bruxelas vai apresentar um conjunto das melhores práticas para os regimes “sandbox”, com base nas orientações dadas pelas autoridades europeias de Supervisão.

A União Europeia vai apresentar um plano com as melhores práticas ao nível das "sandbox" – regime regulatório que permite às fintech testarem as suas tecnologias estando em contacto com os reguladores. Esta medida enquadra-se no âmbito do Plano de Acção para as Fintech, apresentado esta quinta-feira pela Comissão Europeia.





"A Comissão Europeia vai apresentar um plano com as melhores práticas sobre os ‘regulatory sandboxes’, baseado nas orientações das Autoridades Europeias de Supervisão. Uma ‘regulatory sandbox’ é um enquadramento estabelecido pelos reguladores que permite às start-ups e a outros inovadores conduzirem experiências num ambiente controlado, sob a supervisão do regulador. As ‘regulatory sandboxes’ estão a ganhar popularidade, sobre nos mercados financeiros desenvolvidos", pode ler-se no comunicado da Comissão Europeia.



Este plano com as melhores práticas faz parte dos objectivos traçados pelo Plano de Acção para esta área. São no total 23 passos, que dividem-se assim em cinco pontos. Os outros pontos passam pela criação de um Laboratório da UE para a FinTech. Este laboratório tinha sido já anunciado na semana passada por Valdis Dombrovskis, Vice-Presidente da Comissão responsável pela Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capitais, e vai servir como ponto para as autoridades europeias e nacionais relacionarem-se com os fornecedores de tecnologias, "num espaço neutro e não comercial".

Bruxelas criou já o Observatório e Fórum da UE para a Tecnologia para Blockchain, que se enquadra também neste Plano. O Observatório vai, ainda este ano, "apresentar um relatório sobre os desafios e as oportunidades das criptomoedas e está a trabalhar numa estratégia global sobre as 'distributed ledger technology' e blockchain, abrangendo todos os sectores da economia".





Além disso, e igualmente no âmbito desta estratégia, a Comissão Europeia vai realizar consultas para perceber qual é a melhor maneira de promover "a digitalização das informações publicadas pelas empresas cotadas em bolsa na Europa, incluindo através da utilização de tecnologias inovadoras para interligar as bases de dados nacionais". E vai organizar "seminários para melhorar a partilha de informações" sobre cibersegurança.