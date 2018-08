Líder da Amazon Índia aconselha colegas a desligarem do trabalho depois das 18 horas

O director-geral da Amazon India aconselhou os trabalhadores da tecnológica a não responderem a emails de trabalho entre as 18 horas e as 8 horas da manhã. O objectivo? Ter uma melhor "harmonia entre a vida pessoal e o trabalho, segundo o email enviado este mês por Amit Agarwal, citado pela Bloomberg.





A missiva representa uma alteração radical na postura do gestor, que tem reputação de promover uma cultura de trabalho "agressiva" e levar os funcionários à exaustão, de acordo com a mesma fonte. O que levou a uma discussão acesa sobre a temática nas redes sociais, incluindo em vários grupos no WhatsApp.





Antes de liderar as operações da Amazon na Índia, Amit Agarwal, trabalhou lado a lado com Jeff Bezos, CEO da tecnológica, que também é conhecido por ser um chefe exigente.