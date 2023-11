A novela de Sam Altman que culminou no regresso do "filho pródigo" da IA

Partilhar artigo



Um antigo executivo do Facebook, uma investigadora de inteligência artificial (IA), uma empreendedora da tecnologia e um engenheiro informático entram numa reunião do conselho de administração da OpenAI e afastam Sam Altman do cargo.



A decisão do "board" da startup sem fins lucrativos foi justificada por uma conclusão de que o CEO "não era sistematicamente honesto nas comunicações com o conselho de administraçã...