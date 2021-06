A sua voz, e não o seu gato, é o maior desafio numa reunião virtual

Leia Também A fadiga pandémica chegou aos gestores

Uma nova investigação em plataformas de videoconferência revela que serviços como Zoom, Skype e Teams não transmitem todos os sons igualmente bem. As vozes são comprimidas e nem todas as frequências sobrevivem intactas ao processo, de acordo com Oliver Niebuhr, professor associado do Centro de Eletrónica Industrial da Syddansk Universitet, e Ingo Siegert, professor assistente da University of Magdeburg.Particularmente afetadas são as vozes das mulheres, que acabam por soar menos expressivas e, portanto, menos carismáticas do que as dos homens, disseram os investigadores. Más ligações de internet pioram o efeito, de acordo com os investigadores, que pediram que a tecnologia fosse melhorada.A recomendação é feita numa altura em que há sinais de que as empresas continuarão a realizar reuniões virtuais mesmo após a reabertura das economias."Se quer convencer uma pessoa de alguma coisa, então é essencial que pareça carismático. Precisa ter toda a atenção dessa pessoa", disse Niebuhr. "A nossa voz é extremamente importante nesse contexto - especialmente num contexto onde a linguagem corporal é retirada da equação, como ocorre numa videoconferência."