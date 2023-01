Aceleradora de presidente da Mercadona aposta em 15 startups portuguesas

A Lanzadera, uma aceleradora pertencente à Marina de Empresas e que é impulsionada pelo presidente da Mercadona, Juan Roig (na foto), acabou de fechar a última ronda de candidaturas. A empresa irá apoiar mais 120 startups, sendo que 15 delas são portuguesas, algo que acontece pela primeira vez desde a sua fundação em 2013.Apesar da aceleradora já ter investido em projetos de empreendedores de outros países, embora sempre localizados em Espanha, esta é a primeira vez que outro país é escolhido diretamente."Pela primeira vez fomos para fora de Espanha para captar empresas. Portugal surpreendeu-nos pela qualidade dos empreendedores e dos seus projetos. Em geral, as empresas selecionadas nesta convocatória oferecem soluções tecnológicas diferentes que lhes posicionam estrategicamente no mercado", explicou Javier Jimenez, diretor-geral da Lanzadera.Entre as startups portuguesas está a Infinite Foundry, uma plataforma de metaverso industrial que utiliza cálculos 3D em tempo real para impulsionar um sistema de controlo avançado que aumenta a eficiência em 50%, e a Virtualeap, que combina a neurociência e a realidade virtual para diagnosticar e atrasar os transtornos cognitivos e melhorar o rendimento cognitivo.As equipas podem receber ajudas financeiras que vão desde os mil euros até aos 500 mil euros, de acordo com as necessidades de cada um.Desde a sua existência a Lanzadera já apoiou mais de 1.100 empresas que geraram mais de 10 mil postos de trabalho e 21,8 milhões de euros em empréstimos. Atualmente, cerca de 300 empresas estão a receber apoios da aceleradora impulsionada pelo presidente da Mercadona.