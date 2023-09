Mercadona abre junto ao Hospital Fernando Pessoa a 4 de outubro e cria 75 empregos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Mercadona abriu o seu primeiro supermercado em Portugal a 2 de julho de 2019, em Vila Nova de Gaia, tendo 20 dias depois inaugurado a primeira loja da marca em Gondomar, na freguesia de Fânzeres.

Quatro anos depois, a retalhista espanhola, que conta já com 42 unidades no nosso país, reforça a sua rede em Gondomar, com a abertura de um supermercado em S. Cosme, junto ao Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa.

"Este novo supermercado da Mercadona, o segundo no município de Gondomar, vai abrir no dia 4 de Outubro", revelou fonte oficial da empresa ao Negócios.

Com uma área de vendas de cerca de 1.900 metros quadrados, o Mercadona de S. Cosme "vai gerar cerca de 75 novos postos de trabalho, estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo assim para a criação de emprego local", afirmou o mesmo responsável da retalhista espanhola.

"Tal como as restantes, também esta loja terá colaboração com uma instituição social próxima da loja que diariamente irá recolher os excedentes da loja", enfatizou, sendo que, "no primeiro semestre de 2023, a Mercadona doou 600 toneladas de bens essenciais, o equivalente a cerca de 10 mil carrinhos de compras, a mais de 40 cantinas sociais, 8 bancos alimentares e outras entidades sociais de Portugal".

Ainda antes da de S. Cosme, a Mercadona irá abrir a sua loja de Lousada e de Corroios (Seixal), a 5 e 19 de setembro, respectivamente.

A de S. Cosme será a 21.ª loja da rede espanhola de supermercados no distrito do Porto.

Investe 225 milhões e vai criar 500 empregos em Almeirim no seu maior bloco logístico na Ibéria

Atualmente, a Mercadona conta com 42 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu, Leiria, Lisboa e Coimbra.

No ano passado, a Mercadona atingiu um volume de vendas de 737 milhões de euros em Portugal "e contribuiu com 93 milhões de euros em impostos através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados, sediada em Vila Nova de Gaia", tendo finalizado o ano "com uma equipa de 3.500 colaboradores e um investimento de 140 milhões de euros".

Além dos supermercados, a empresa têm no nosso país três centros de inovação (em Matosinhos, Vila do Conde e Lisboa) e um bloco logístico na Póvoa de Varzim, estando a construir um novo bloco em Almeirim, no distrito de Santarém.

Num investimento orçado em 225 milhões de euros e que vai criar 500 novos postos de trabalho, tem abertura prevista para 2024 e será o maior bloco logístico da Mercadona em toda a Península Ibérica.

Desde que chegou a Portugal, a Mercadona contribuiu diretamente com 1.297 milhões de euros para o Produto Interno Bruto (PIB), gerou vendas em toda a cadeia de produção no valor de 4.422 milhões de euros e criou 55.655 empregos diretos, indiretos e induzidos.

Estas são as três grandes conclusões de um estudo sobre o impacto económico da cadeia de supermercados espanhola em Portugal, elaborado pelo Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais da Universidade do Minho e o Ivie (Instituto Valenciano de Investigações Económicas).

Segundo o mesmo estudo, por cada euro de receitas gerado nos supermercados Mercadona são gerados nove na economia e por cada emprego são criados mais de cinco novos postos de trabalho no país.

Já em impostos, a retalhista espanhola entregou 726,5 milhões de euros entre 2019 e 2022.