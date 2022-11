Administração Pública é das áreas mais visadas pelos "hackers"

Todos os funcionários e todos os departamentos do governo, no caso de um país com 100 mil habitantes, registam uma média diária de 93 ataques de "phising", cerca de 651 por semana, o que numa base anual corresponde a cerca de 34 mil ataques no total, revela a Check Point.

Administração Pública é das áreas mais visadas pelos "hackers"









