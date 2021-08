Alibaba falha estimativas de receitas, lucra mais com pouca ajuda da Ant

Leia Também Ações de gigantes chinesas como Tencent ou Alibaba afundam com receios de pressão regulatória de Pequim

Nos resultados trimestrais agora anunciados, de março a junho, a Alibaba falhou as estimativas dos analistas para as receitas, mas bateu no caso dos lucros.As receitas no trimestre terminado em junho subiram de 153,8 mil milhões de yuans para 205,7 mil milhões de yuans (cerca de 27 mil milhões de euros), enquanto os analistas esperavam 209 mil milhões de yuans. Segundo a Bloomberg, o crescimento deve-se ao desempenho do negócio de comércio eletrónico na China e do negócio logístico.Os lucros ficaram nos 45,1 mil milhões de yuans (cerca de 5,9 mil milhões de euros ao câmbio atual), o que ainda assim recupera de um prejuízo no trimestre anterior, altura em que a empresa registou uma multa recorde de 2,8 mil milhões de dólares. Apesar de ter falhado as estimativas de lucros, a companhia anunciou o reforço do programa de compra de ações próprias em 50% para 15 mil milhões de dólares.Foi agora também conhecido, segundo a Bloomberg, os prejuízos do Ant Group no trimestre anterior, que terminou em março. Os lucros da "fintech" de Jack Ma, o Ant Group, caíram para 2,1 mil milhões de dólares no trimestre terminado em março, queda de lucros que aconteceu depois dos reguladores chineses terem estado em cima da empresa, levando mesmo à suspensão da oferta pública inicial (IPO, na sigla anglo-saxónica) e terem determinado a revisão das suas operações no estrangeiro.Esta empresa contribuiu com 696 milhões de dólares para os ganhos registados pela Alibaba. A Ant não comentou estes dados. A Alibaba tem cerca de um terço das ações da Ant.