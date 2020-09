Amazon apresenta novas colunas inteligentes e drone de uso em casa

A Amazon.com divulgou esta quinta-feira uma série de novos dispositivos de segurança e colunas inteligentes, centrados no uso doméstico, com destaque para um drone com câmara para a casa, uma nova coluna Echo e um alarme para o carro.

No evento virtual de hoje, centrado no hardware, a norte-americana liderada por Jeff Bezos apresentou a nova geração das colunas inteligentes Echo, com novos designs esféricos – nas versões simples, com relógio e para crianças.

Na edição anterior, o Echo – que funciona com a assistente virtual Alexa – tinha o formato de uma torre.

Os dispositivos que operam com a Alexa estão no centro da nova linha de produtos da Amazon, com a empresa a dizer que já tem 140.000 produtos que funcionam com a sua assistente virtual.

Além disso, deu também a conhecer uma câmara de segurança voadora chamada Always Home Cam, que a empresa diz que pode voar para áreas predeterminadas de uma casa. Esta câmara, liga-se quando o drone está a operar, referiu a empresa, citada pela DJ Newswires.

A Always Home Cam é, pois, "um drone que consegue deslocar-se de forma autónoma pela casa, permitindo múltiplos ângulos de visão com um único dispositivo, e que volta para a sua base sozinho para recarregar", explica o Olhar Digital.

"Os donos da Always Home Cam podem determinar os caminhos que o drone pode seguir e definir os locais da casa onde pode entrar. É possível criar um mapa da residência, que permite definir qual o ponto vista de cada área que o drone deve capturar. Depois da configuração, é possível fazer com que a câmara voe quando solicitada, ou então automaticamente quando o sistema Ring Alarm detecta algum tipo de perturbação incomum. As imagens podem ser transmitidas diretamente para o telemóvel", refere a mesma fonte.

As hélices do drone estão recolhidas para que não haja risco de alguém se cortar caso esbarre com o aparelho.

A Amazon apresentou ainda um novo alarme para automóveis que se sincroniza com os dispositivos de segurança Ring e consegue ativar câmaras e sirenes.

Por outro lado, a empresa anunciou um serviço de jogos na nuvem, o Amazon Luna, com tecnologia AWS.

Feito para competir com serviços como o Stadia do Google e o xCloud da Microsoft, o Luna está prestes a chegar à Amazon FireTV, PC, Mac, iPhone e iPad. Está também a ser programa uma versão para Android deste novo serviço de streaming de jogos.

O serviço pretende aproveitar os dispositivos que os jogadores já possuem, pelo que a empresa não irá produzir hardware específico – com uma pequena exceção: o Amazon Luna Controller, um comando para quem queira jogar na FireTV ligada à televisão.